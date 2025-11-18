プロ野球・ロッテの西川史礁選手が結婚を18日発表しました。球団を通じて、「この度、学生の頃からお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした。そして大学生最後の日にプロポーズし、6月2日に入籍しました。これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球をした