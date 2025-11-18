17日、ラオスに到着された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。一夜明け、18日は行事が続きます。首都ビエンチャンの中心部にある「パトゥーサイ」と呼ばれる「凱旋門」。フランスからの独立を記念して建てられた凱旋門は観光名所になっていて、愛子さまは、このあと最初の訪問先として視察されます。17日夜、到着した愛子さまは民族舞踊による歓迎を受けられました。その際、出迎えた現地の人に手を合わせて挨拶をしたり、「コープチ