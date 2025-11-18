プロ野球・ロッテは18日、富山紘之進選手、谷村剛選手、郄野光海選手、藤田和樹選手の4選手をジャパンウィンターリーグ2025に派遣することを発表しました。育成でプロ1年目と2年目の4選手。2軍で富山選手は45試合に出場し、打率.209、1本塁打、郄野選手は2軍で19試合に出場し、打率.195、藤田選手は2軍で59試合に出場し、打率.222、唯一プロ1年目の谷村選手は2軍で44試合に出場し、打率.144、1本塁打を記録していまし