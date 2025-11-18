17日、日置市にあるペットボトルのリサイクル工場で、作業員が足場から転落し、機械に挟まれ死亡しました。事故があったのは、日置市東市来町にあるペットボトルのリサイクルを行うグリーンジャパン美山加工センターです。警察によりますと、17日午後2時前、圧縮され運ばれてきたペットボトルを解体する破袋機で作業をしていた鹿児島市小山田町の作業員、岩川 芳文さん(66)が足場から転落。腰から下を機械に挟まれ