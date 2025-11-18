無免許の社員に列車を運転させたなどとして、国土交通省が養老鉄道（岐阜県大垣市）に対し、運転業務を統括する「運転管理者」の課長を解任するよう命じる手続きを行うと通知した。１４日付。同社は今月１２日、６月と７月に駅係員の２０歳代の男性社員が、客が乗った電車を計１６分間にわたって無免許で運転していたと発表。男性社員は運転士に「運転したい。させてくれ」などと頼んでいたという。国交省中部運輸局が保安監査