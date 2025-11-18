長崎とゆかりの深い鯨について知ってもらおうと、長崎市の小学校で専門家による出張授業が行われました。 （日本鯨類研究所 杉本 太郎さん） 「（鯨の仲間は世界に）90種類いて、日本の近海には40種類、半分くらいがいます」 子どもたちの視線の先にいるのは“クジラ博士”。 長崎市の愛宕小学校で開かれたのは、鯨について専門的な調査や研究を行う「日本鯨類研究所」が、鯨の生態や食文化を子どもたちに