記者会見する広島県の湯崎英彦知事＝18日午前、広島県庁広島県の湯崎英彦知事は18日の定例記者会見で、高市早苗首相が非核三原則の見直しを検討していることについて「人類史上初の被爆の惨禍を経験した場所として、三原則は当然絶対に守るべきものだ」と述べた。見直しに向けた議論が表面化した場合、政府に堅持を求める考えも示した。「核兵器に依存する安全保障は危うい」と指摘し「政府には核抑止から脱却するという方策に