今警察への相談が急増している「男性へのDV」。警察庁によると、ここ5年間で、男性からの相談件数が、およそ1.5倍に増加しているという。【映像】10歳年下の妻から包丁を投げられたDV被害者（顔出し）DVといえば、女性が被害者というイメージが強いが、被害者に話を聞くと「物を投げられるとか近くにいたらビンタされたり…」「肩であったり、背中であったり、感情にまかせて殴る。ときには蹴る」「近くを通っただけで舌打ちさ