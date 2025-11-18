Mnetオーディション番組『BOYS 2 PLANET』に出演したチェ・リブが、来る12月に単独ファンミーティングを開催する。【写真】『ボイプラ2』発ALPHA DRIVE ONEのメンバーとは去る11月17日、所属事務所FNCエンターテインメントは、ファンミーティング「2025 Chuei Li Yu Fan Meeting ‘Drawing Yu’」の開催を明らかにした。同公演は、12月20日14時と19時の2回にわたって、世宗（セジョン）大学大洋（デヤン）ホールで開催される。とも