熊本市の産婦人科病院で、冬の恒例となったイルミネーションの点灯式が行われました。 【写真を見る】イルミネーションが冬の合図産婦人科病院が約4万球の光に包まれる「子宮頸がん」啓発のシンボルカラーにも 昨夜（11月17日）の点灯式には近くの園児たちが招待され、高さ4mのクリスマスツリーに色とりどりのオーナメントを飾り付けました。 このあと、みんなで正面の入口に移動してカウン