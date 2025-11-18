SNSでさまざまな情報を知ることができるようになった一方、知りたくなかったことを目にしてショックを受けてしまうこともあります。特に、人間関係については、SNSを見てしまったことで不安やモヤモヤを抱えてしまい、直接話しにくくなってしまうことも…。SNSを見て自分だけが懇親会に誘われていなかったことを知った星田つまみ(@hoshi.da)さんの漫画『知らないうちに保育園の親たちが懇親会を催していた話』をダイジェストで紹介