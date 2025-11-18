きょうは日中も気温が上がらず、12月上旬並みの寒さになる所があるでしょう。 【写真を見る】最高気温は名古屋･岐阜で14℃予想 12月上旬並みの寒さに 夜は冷え込みが強まる見込み 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/18 昼） 正午前の名古屋市内は雲が多く、すっきりしない空模様となっています。この時間の気温は11.9℃で、冷たい風が強まり空気がヒンヤリとしています。 きょうの午後は沿岸部では晴れ間があるものの、雲の広がる所