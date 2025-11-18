18日午前11時、佐賀地方気象台は雪に関する佐賀県気象情報を発表しました。佐賀県の山地では、19日未明から朝にかけて雪が積もる所があるでしょう。交通機関などは積雪に対する備えが必要です。九州北部地方の上空約1500メートルには、18日から19日にかけて、マイナス3℃以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、佐賀県の山地では、19日未明から朝にかけて雪が積もる所があるでしょう。雪の季節に向