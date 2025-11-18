電気自動車から外部に電気を供給できる機能を活用したLEDイルミネーションの点灯式が山形市で行われました。これは、災害で停電があった場合などに外部に電気を供給する「給電機能」が搭載されたバッテリー式電気自動車が役立つことを知ってほしいと、山形トヨペットが企画したものです。イルミネーションは、クリスマスツリーをイメージして、店舗敷地内の電灯などにLED電球およそ1万6000個が取り