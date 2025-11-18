人気ゲーム『ウマ娘』の新育成ウマ娘ガチャに「ブエナビスタ」が登場することが18日、発表された。あわせて固有スキルや覚醒スキルなどステータスの詳細が明かされた。【画像】めっちゃ強い！公開されたステータス『ウマ娘』勝負服姿のブエナビスタブエナビスタの距離適性はマイル、中距離。脚質は差しA、追い込みAとなっており、追い込みのスキルを持っている。ガチャは19日から実施となる。『ウマ娘』は、スペシャルウィ