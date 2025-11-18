¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî11·î18Æü¡Û¼ÜÈ¬¤ÏÃæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎäÔ¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤ËÎà¤¹¤ë´É³Ú´ï¤Ç¡¢²»Î§¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë²«¾â¡Ê¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÎ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹¤µ¤¬1¼Ü8À£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£´ÁÂå¤Ë¤Ï´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÜÈ¬¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¿·Åâ½ñ¡¦Ï¤ºÍÅÁ¡×¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÅâÂå¤Î²»³Ú²È¤Ç¸½ºß¤Î»³Åì¾ÊæØ¾ë¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë»Ô¹âÅâ¸©À¶Ê¿ÄÃ½Ð¿È¤ÎÏ¤ºÍ¡Ê¤ê¤ç¡¦¤µ¤¤¡Ë¤¬Ì¾¾Î¤È²»Î§¤òÄê¤á¡¢µÜÄî¤Î¤¦¤¿¤²¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÆÃ¿§¤¢¤ë³Ú´ï¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£