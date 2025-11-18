１６日、天津市浜海新区の塘沽駅のホームで列車を待つ人たち。（天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社北京11月18日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団は16日、今年1〜10月の鉄道旅客数が前年同期比6.4％増の39億5千万人となり、同期として過去最多を記録したと発表した。鉄道輸送は安全かつ安定しており、運行も順調だという。同集団旅客輸送部の担当者は、多様化する利用ニーズに対応するため、輸送供給側改革の継続的な