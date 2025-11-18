ロッテは18日、西川史礁外野手（22）が結婚していたことを発表した。お相手は同い年の一般女性で6月2日に婚姻届を提出した。新人王候補で来年3月のWBCメンバー候補でもあるルーキーが、妻のサポートを力に変えてさらなる進化を目指す。球団は「西川史礁外野手が一般女性と結婚いたしましたことをお知らせいたします」と発表。続けて西川のコメントを紹介した。「この度、学生の頃からお付き合いさせていただいていた方と結婚