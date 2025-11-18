横浜市の山下公園で、上半身だけの女性とみられる遺体が見つかった事件で、警察などが現場の周辺で海の中の捜索を行いました。記者「遺体が見つかった周辺でダイバーによる捜索が行われています」この事件は今月1日、横浜市の山下公園にある「氷川丸」の近くで、女性とみられる上半身だけの遺体が見つかったものです。警察はきょう、海上保安庁とおよそ30人態勢で遺体が発見された現場付近の海の中で捜索を行いました。警察により