非常に強い寒気の影響で北海道や東北を中心に積雪が急増していて、今シーズン初の大雪警報が発表されました。北日本を中心に今シーズン最強の寒気が流れ込んだ影響で雪が強まっていて、すでに青森県の酸ヶ湯では午前11時までに積もった雪の量が85cmと11月中旬としては20年ぶりの大雪です。また、北海道でも夕張市で44cmと11月の観測史上1位を記録しています。北海道と青森県では、今シーズン全国で初めて大雪警報が発表されていま