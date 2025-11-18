ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは18日、国家主席への表敬訪問など公式行事に臨まれます。17日夜、ラオスの首都ビエンチャンに到着した愛子さまは、幸せを祈る伝統的な民族舞踊の歓迎を受け「温かく歓迎していただき大変うれしく思っております」と喜び、両手を合わせるラオス流のあいさつで感謝を伝えられました。到着から一夜明け、現地のメディアは愛子さまの訪問について「両国の歴史の重要な節目であり、