G−DRAGONが、米国メディア選定の「21世紀ベストドレッサー」にアジアでは唯一、選出された。米ファッション文化メディア「コンプレックスネットワークス」が12日に公開した「21世紀ベストドレッサー」で16位に選ばれた。韓国メディアのスポーツワールドは18日「カニエ・ウェスト、リアーナ、ファレル・ウィリアムス、デビッド・ベッカムら世界ファッションを動かす名前と肩を並べ、グローバル舞台でも通じるファッションアイコン