老朽化などを理由に香川県が解体を決めている旧県立体育館について、民間の建築家らの団体が、解体を考え直すよう求める署名を県の教育委員会に提出しました。 【写真を見る】丹下健三が設計「船の体育館」建築家らの団体が解体を考え直すよう求める署名を県の教育委員会に提出【香川】 建物の保存を求める「再生委員会」の長田委員長らが、けさ（18日）、淀谷教育長に署名を手渡しました。7月末から集めた署名は、オンラインと