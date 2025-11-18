私はトモカ。小学生の娘が2人います。物静かなマイ（小6）と社交的なユキ（小3）です。妹のユキは、家にランドセルを置くとすぐに外に出かけ、毎日いろんな子と賑やかに遊んでいます。しかし姉のマイには友だちがほとんどいません。私が知っているかぎりでは保育園から一緒のサクラちゃんくらいでしょうか。それだって今はクラスが違うのでたまに会う程度です。ユキと比べると、マイの友だち付き合いがあまりにも寂しく感じられ、