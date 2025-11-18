Mori Calliopeと中島健人による楽曲「Gold Unbalance feat. 中島健人」が、11月21日よりPrime Videoにて配信される新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のテーマソングに決定した。 （関連：【画像あり】Mori Calliope、中島健人とのコラボ曲「Gold Unbalance」MV先行カット） 本番組は、芸人たちが一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、即興コントの頂点を決めるお笑いサバイバルバトル。