県内は、強い寒気の影響で大気の状態が不安定になっています。19日(水)にかけて大雨や積雪に注意・警戒が必要です。 標高900mにある妙高市の「関温泉」では、今シーズン初めて雪が積もりました。地元の人によりますと雪は未明から降り始め、午前8時30分ごろには3cmほど積もっていたということです。 ■登美屋旅館 川上健太郎さん 「いよいよ(この季節が)来た。待ちに待った気持ちが半分、これから除雪作業があって不