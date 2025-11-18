スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ピカチュウバッグセット」が、11月21日（金）から期間限定で、JR東京駅にある「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」などで発売される。【写真】裏面デザインもかわいい！「ピカチュウバッグセット」詳細■人気のお菓子を詰め合わせ今回登場する「ピカチュウバッグセット」は、5周年記念商品の第1弾として発売した「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージデ