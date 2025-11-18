18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市星野村で「軽飛行機が墜落して黒煙が上がっている」と119番があった。消防によると、近くで林野火災が起こっており確認に向かっている。星野村の住民の話では、耳納峠付近で煙が上がっているとの情報がある。佐賀県によると、墜落したとみられる軽飛行機は男性3人が乗り、同日午前10時10分ごろに佐賀空港を離陸。その後、同機から遭難信号が出たのが確認された。大阪府の八尾空港に向かって