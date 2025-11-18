日本保守党を離党した河村たかし衆議院議員が17日、年内の新党立ち上げにめどが立ったと説明しました。河村たかし議員：「（国会議員が）5人です、大体OKだと思いますけどね。12月の中頃ぐらいまでに作らんと、色んな手続きが若干あって。日本中面白くなりますよ。（Q.期待していいですか？）あ～いいです」河村議員は17日夜、名古屋市東区で政治資金パーティーを開いた後、報道陣の取材に応じ、国政政党の