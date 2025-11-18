プロ8年目の28歳、脇元華が「伊藤園レディス」で悲願のツアー初優勝を飾った。そのスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも挙げてもらった。【連続写真】バックスイング、トップ、ハーフウェイダウンで重さを感じる！脇元華のドライバースイング◇フェースローテーションが少なく、左右の体重移動も抑えられていて、その場で回転し軸がブレることもない。オーソドックスで綺麗なスイングだと思います