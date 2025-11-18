これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内の全域にカミナリ注意報、下越の所々と佐渡に強風注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、上越と十日町地域に大雨注意報が発表されています。 ◆18日(火)これからの天気 各地とも雨や雪が降ったりやんだりでしょう。カミナリを伴うところもありそうです。 沿岸部を中心に北西の風が強く吹くでしょう。 降水確率は、各地とも80%前後となっています。