ファイターズの田宮裕涼選手が今シーズンをふりかえり、ＳＴＶのカメラの前で来シーズンの「個人目標」について語りました。「僕のかわいいところは笑顔です！」プロ７年目の田宮裕涼選手。今シーズンは、捕手としてチームで最多の７３試合に出場し、打率は２割５分３厘の成績となりました。２０２５年の成績は、ほぼすべての部門で去年の数字を下回り、５月１９日には１軍登録を抹消されていました