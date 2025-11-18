18日は東海3県の上空に強い寒気が流れ込み、各地で12月上旬並みの寒さとなる見込みです。18日の最低気温は名古屋で10.7度、岐阜で10.3度、津で10.8度などとなりましたが、このあと日中も気温が上がらず、最高気温は名古屋と岐阜で14度、津で16度など12月上旬並みの予想となっています。街の人ら：「ホテルから出てきて、マフラー着けました。寒ー！って」「昨日より全然寒いですね。カイロ買うかもしれない」こ