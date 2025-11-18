俳優高岡蒼佑（43）が18日、X（旧ツイッター）を更新。日本のネット上で活躍する外国出身インフルエンサーらの発信に私見を述べた自身の投稿に対する批判に反論した。高岡は17日、SNS上の言論について「アメリカ出身とかエジプト出身とかナイジェリア出身とかの人が、日本の代表みたいな顔して移民の事とか話してるの見ると、なんか違う気がするんだよなぁと思っている」と言及。「なんでわざわざ煽って揉めさせたがってるんだろう