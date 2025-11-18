巨人は１８日に前ソフトバンクの川原田純平内野手（２３）と育成契約を締結し、背番号は「０６７」に決定。この日、都内の球団事務所で入団会見を行った。年俸は５４０万円。（金額は推定）川原田は昨季、開幕前に右足首を負傷。二軍戦でも出場試合はなく、オフには戦力外通告を受けていた。育成で再契約した今季は二軍戦出場はわずか１試合のみ。２年連続の戦力外となり、苦しい日々を過ごしてきた。トライアウトを受けて球