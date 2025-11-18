米スポーツイラスト・レイテッド誌（電子版）は１７日（日本時間１８日）に「人気の日本人先発投手を獲得すべき」とヤンキースに、今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）との契約を進言した。ヤンキースの先発投手陣は右ヒジ手術で離脱しているコール、骨棘除去手術を受けたロドンが「夏に合流する見込み」で、エース左腕フリードも３１歳で「先発ローテーションは高齢化が進んでい