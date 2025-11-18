韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）が2025年11月18日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、米メディアが報じたトレード説に関して「現実的なシナリオ」との見解を示した。「キムの攻撃力は、大リーグ基準で確かな主力戦力と分類するには弱い」 米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」は16日（日本時間）、ドジャースが今オフ、セントルイス・カー