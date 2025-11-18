国土交通省 四国地方整備局提供 四国の水がめ、早明浦ダム（高知）と池田ダム（徳島）、新宮ダム（愛媛）の管理開始50周年記念式典が16日、高知県本山町で開かれました。 四国の住民が水源地域やダムから恩恵を受けていることを再認識してもらおうと、国土交通省四国地方整備局と独立行政法人水資源機構、高知県、徳島県、愛媛県、香川県が開いたものです。 記念式典には関係者約160人が出席し、瀬戸内海側の水不足の