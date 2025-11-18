阪神・糸原健斗内野手が１８日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７０００万円から１５００万ダウンの５５００万円でサインした（金額は推定）。今季は６１試合に出場し打率２割３厘。主に代打でＶメンバーの一員となった。「成績も成績。しっかり来年活躍できるように頑張ります」。来季が１０年目。何度も言い聞かせるように口にした「頑張るだけ」という言葉が覚悟の表れだ。