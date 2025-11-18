東京午前のドル円は１５５．３８円付近まで円売りがやや優勢となる場面はあったが、１５５円前半で動意は限定的。本日午後に予定されている高市首相と植田日銀総裁の会談が注目されており、模様眺めムードが強い。 高市政権は米国に８０兆円差し出したうえで、経済対策のために増発を重ねようとしており、長期から超長期ゾーンの日本国債中心に売りが強まっている。利回り上昇を嫌気して最近の円相場は軟調に