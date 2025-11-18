【赤髪エルフのお惣菜屋さん】 11月18日 連載開始 【拡大画像へ】 双葉社は同社のWebサイト「webアクション」にて、マンガ「赤髪エルフのお惣菜屋さん」を11月18日より連載開始する。 本作は「銀のニーナ」や「おとなりリトルウィッチ」を手掛けたイトカツ氏による新連載。ジャンルは人情×ラブコメ×ファンタジーと銘打たれている。 創業70年を誇るお惣菜屋さんで料理を