阪神・糸原健斗内野手（33）が18日、西宮市内の球団施設で契約更改を行い、1500万円減の5500万円でサインした。「（球団から）来年頑張ってくれと。ここ一番の代打のところで活躍をお願いしますと言われました」今季は主に代打として61試合に出場し、打率・203、4打点に終わった。「悔しい思いです。CS、日本シリーズも出場していないので」と語りつつも、「しっかり来年、活躍できるように」と巻き返しを誓った。