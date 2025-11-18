東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働の判断をめぐり、新潟県の花角知事が福島第一原発を視察しています。花角知事は「何が起きたのか、肌で確認したい」としていて、帰還困難区域の現状や復興の様子なども確認する予定です。再稼働の是非について花角知事は、近く自らの判断を明らかにするとしています。