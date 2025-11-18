本格的な冬の訪れを前に、上越市の高田城址公園ではブロンズ像の冬囲いの作業が始まりました。降りしきる雨の中、行われた冬囲い。作業員らが木材と竹で象を囲んだ後、縄で結んで固定していきます。冬囲いは除雪作業などでブロンズ像が傷まないよう、雪が降る前のこの時期に毎年実施されています。〈上越市都市整備課宮崎直樹さん〉「雪が本格的に積もる前に園の方を散策してもらいながら普段とはまた違う寒さの中の光景を楽しん