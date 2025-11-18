俳優の中条あやみが１８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。現在出演中のドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で勝男が勧めた小籠包の食べ方を試す一幕があった。中条は「じゃあ、あんたが−」で、料理は女性がするものという古い考えを持つ勝男（竹内涼真）とマッチングアプリで知り合い、その後友人となる椿役で出演中。１１日の放送では、椿が自宅のホームパーティーに勝男を誘い、勝男はスープから手作りの小籠包を持