住宅から2人の遺体が見つかりました。きのう午後5時ごろ、愛媛県四国中央市の住宅で、白骨化した2人の遺体を警察官が発見しました。2人は台所と洋間に倒れていて、性別などはわからないということです。交番に届け出た60代の男性は、妻と知人の男性と一緒に暮らしていたと話していて、この2人と連絡が取れていないということです。