午前10時40分ごろ、福岡県八女市で「セスナ機のようなものが墜落した」「黒煙がでていた」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、現時点でけが人がいるかなど詳しい状況はわかっていないということです。佐賀空港事務所によりますと、墜落した小型航空機には、成人の男性3人が乗っているとみられるということです。