福岡県八女市で小型機が墜落したとの通報があり、警察などが確認を進めています。【映像】福岡・八女市で小型機墜落か消防によりますと、八女市星野村で午前10時40分頃、「セスナ機のようなものが落ちた。黒煙が出ている」と通報がありました。佐賀空港事務所によりますと、佐賀空港から大阪に向かっていた機体と連絡が取れておらず、その機体には男性3人が搭乗していたということです。警察と消防が詳しく調べています。