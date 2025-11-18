大分県内には強い寒気が流れ込んでいて、18日夜はじめ頃から19日午前中にかけて標高の高い所では雪が積もる可能性があります。 18日は日中はあまり気温が上がらず寒い一日となりそうです。 大分市 18日の最低気温は玖珠で5.4度、湯布院で6.6度などを観測し、多くの地点で11月上旬から中旬並みとこの時期らしい寒さとなりました。 JR大分駅前ではマフラーを着けて寒さをしのぐ人の姿が見られました。