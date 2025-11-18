日中の応酬が続く中、国会でも問題が取り沙汰されるなど、今後の政府対応に注目が集まっています。国会記者会館から、最新情報についてフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。首相周辺は「エスカレートしないように、冷静に見ないといけない」と述べ、沈静化をはかりたい考えですが、野党からは早期の状況打開を求める声が上がりました。立憲民主党・重徳和彦議員：中国との経済関係に悪影響が出てくると、非常によく